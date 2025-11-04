Dopo l’accoltellamento a Milano il bergamasco resta in carcere | spero la donna stia bene

Ecodibergamo.it | 4 nov 2025

IL CASO. «L’ho fatto», ha detto Vincenzo Lanni al militare che gli stava chiedendo le generalità, senza aggiungere altro se non indicare dove aveva gettato il giubbotto. Poi una volta portato al comando, ha detto: «Spero che la donna che ho colpito stia bene». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

