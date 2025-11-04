IL CASO. «L’ho fatto», ha detto Vincenzo Lanni al militare che gli stava chiedendo le generalità, senza aggiungere altro se non indicare dove aveva gettato il giubbotto. Poi una volta portato al comando, ha detto: «Spero che la donna che ho colpito stia bene». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dopo l’accoltellamento a Milano, il bergamasco resta in carcere: spero la donna stia bene