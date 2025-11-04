Dopo la sperimentazione il Punto Primo Accesso di Rapallo apre tutti i giorni al mattino e di notte

Dopo il primo mese di sperimentazione, l’orario di apertura dell’ambulatorio a bassa complessità “Punto Primo Accesso Rapallo – Ppar” diventa fisso, garantendo la presenza continuativa di un medico dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 12, e tutte le notti, dalle 20 alle 8.Avviato in questa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

