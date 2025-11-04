Dopo la presa di el-Fasher nel Nord Darfur dopo un assedio durato 500 giorni c' è grande preoccupazione per le oltre 260 mila persone rimaste intrappolate nella città con rischio crescente di atrocità e violenze etniche

R oma, 3 nov. (askanews) – A seguito della notizia della presa della città di el-Fasher, nel Nord Darfur, dopo un assedio durato 500 giorni, c’è grande preoccupazione per le oltre 260 mila persone rimaste intrappolate nella città con rischio crescente di atrocità e violenze etniche. Da Emergency arriva la testimonianza di Matteo D’Alonzo, direttore programma della Ong in Sudan. Leggi anche › Sudan, la guerra dimenticata che devasta la vita delle donne La situazione oggi in Sudan. “In questi giorni arrivano notizie drammatiche da el-Fasher che, dopo mesi di assedio, è caduta nelle mani delle Forze di supporto rapido – racconta – Le testimonianze che ci arrivano parlano di violenze diffuse, esecuzioni, saccheggi e migliaia di persone intrappolate senza acqua, cibo o assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

