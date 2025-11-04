Dopo la presa di el-Fasher nel Nord Darfur dopo un assedio durato 500 giorni c' è grande preoccupazione per le oltre 260 mila persone rimaste intrappolate nella città con rischio crescente di atrocità e violenze etniche

Iodonna.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

R oma, 3 nov. (askanews) – A seguito della notizia della presa della città di el-Fasher, nel Nord Darfur, dopo un assedio durato 500 giorni, c’è grande preoccupazione per le oltre 260 mila persone rimaste intrappolate nella città con rischio crescente di atrocità e violenze etniche. Da Emergency arriva la testimonianza di Matteo D’Alonzo, direttore programma della Ong in Sudan. Leggi anche › Sudan, la guerra dimenticata che devasta la vita delle donne La situazione oggi in Sudan. “In questi giorni arrivano notizie drammatiche da el-Fasher che, dopo mesi di assedio, è caduta nelle mani delle Forze di supporto rapido – racconta – Le testimonianze che ci arrivano parlano di violenze diffuse, esecuzioni, saccheggi e migliaia di persone intrappolate senza acqua, cibo o assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dopo la presa di el fasher nel nord darfur dopo un assedio durato 500 giorni c 232 grande preoccupazione per le oltre 260 mila persone rimaste intrappolate nella citt224 con rischio crescente di atrocit224 e violenze etniche

© Iodonna.it - Dopo la presa di el-Fasher, nel Nord Darfur, dopo un assedio durato 500 giorni, c'è grande preoccupazione per le oltre 260 mila persone rimaste intrappolate nella città con rischio crescente di atrocità e violenze etniche

Approfondisci con queste news

dopo presa el fasherLe prove delle uccisioni di massa delle Rsf in Sudan, dopo la presa di El Fasher - L'Humanitarian Research Lab dell'Università di Yale ha pubblicato le immagini satellitari dei massacri dei civili da parte del gruppo paramilitari: il livello di violenza nella città del Darfur non si ... Segnala ilfoglio.it

dopo presa el fasherSudan, dopo 500 giorni di assedio le Rsf prendono El Fasher: esecuzioni sommarie e pulizia etnica in città - Le Forze di supporto rapido hanno conquistato dopo 500 giorni di assedio la capitale del Darfur settentrionale. Segnala editorialedomani.it

El-Fasher: Crisi Umanitaria Devastante in Sudan - Cosa Sapere e Come Aiutare - Fasher, in Sudan, ha raggiunto livelli di emergenza straordinari dopo la pres ... Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Presa El Fasher