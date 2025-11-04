Dopo il crollo della Torre dei Conti Gualtieri dispone la chiusura di Largo Ricci | evacuati i palazzi intorno

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura di Largo Ricci a Roma, dove si trova la Torre dei Conti crollata ieri, davanti ai Fori Imperiali: evacuati i palazzi vicini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

dopo crollo torre contiDopo il crollo della Torre dei Conti Gualtieri dispone la chiusura di Largo Ricci: evacuati i palazzi intorno - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura di Largo Ricci a Roma, dove si trova la Torre dei Conti crollata ... Da fanpage.it

dopo crollo torre contiIl giorno dopo il crollo alla Torre dei Conti, un mazzo di fiori e il silenzio: “È stata una tragedia” - Dopo le ore concitate dei crolli e delle operazioni di salvataggio, purtroppo con esito negativo, ecco l'atmosfera di oggi sotto al cantiere della Torre ... Scrive fanpage.it

dopo crollo torre contiIl giorno dopo il crollo della Torre dei Conti: tra lutto e ricerca delle responsabilità - Il giorno dopo il crollo della Torre dei Conti nel centro di Roma dove ha perso la vita un operaio di 66 anni e altri 4 sono rimasti feriti in maniera lieve, ci si stringe nel dolore, ma ci si c ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dopo Crollo Torre Conti