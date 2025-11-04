Donzelli FdI sul caso Ranucci | La vittima è Sangiuliano Ghiglia non ha motivo di dimettersi
"Non c'è motivo per cui Ghiglia si debba dimettere, la vittima in questa faccenda è Gennaro Sangiuliano". Da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli è categorico e difende Agostino Ghiglia, uno dei membri dell'Autorità garante della privacy – ex coordinatore di FdI Piemonte – da giorni nella bufera per la multa alla Rai comminata per l'audio mandato in onda da Report di Sigfrido Ranucci. Le opposizioni hanno chiesto a Ghiglia le dimissioni, ma per il responsabile dell'organizzazione di FdI non sono necessarie: "Il garante è stato nominato dal Pd, quindi il Pd si sfiduci da solo", dice. "La vittima in questa situazione è Gennaro Sangiuliano", spiega Donzelli, riferendosi alla multa da 150 mila euro consegnata a Report per aver diffuso una conversazione privata tra l'ex ministro e sua moglie: " Credo che questo dossieraggio da parte di Ranucci e della sinistra sia preoccupante ", dice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Boccia (Pd): “Meloni vuole i pieni poteri. Va fermata col referendum sulla giustizia”. Ma non sarà una campagna elettorale in “difesa dei magistrati”. Donzelli: “Il caso Garlasco ci aiuta”. Di @carusocarmelo - X Vai su X
Dopo #Donzelli, un nuovo video-fake colpisce i vertici di #FdI. Nel mirino #AriannaMeloni, che in una clip manomessa si spende in frasi indicibili sulla sorella Giorgia e su #SilvioBerlusconi - facebook.com Vai su Facebook
Report di Meloni. FdI: "Ranucci ossessionata da noi". Gasparri: "Qualcuno in alto lo aiuta". Il caso Stanzione - La Vigilanza Rai audisce mercoledì sera Ranucci sull'attentato, ma la destra vuole interrogare Corsini (che sarà a fianco di Ranucci) e chiedergli quanto costa il pedinamento di Report. Scrive ilfoglio.it
Sit-in di solidarietà dopo l'attentato, Ranucci: "Querele da tutta FdI, si lavora con difficoltà" - Blitz di Donzelli, Bignami e Malan: “Qui per la libertà di stampa” ... Segnala lastampa.it
Ranucci provoca Arianna Meloni e viene ascoltato dall'Antimafia, seduta secretata alla domanda su Fazzolari - Sigfrido Ranucci ascoltato in Commissione Antimafia dopo l'attentato, domanda su Fazzolari secretata: ma prima lancia una stoccata ad Arianna Meloni ... Scrive virgilio.it