Donzelli FdI sul caso Ranucci | La vittima è Sangiuliano Ghiglia non ha motivo di dimettersi

"Non c'è motivo per cui Ghiglia si debba dimettere, la vittima in questa faccenda è Gennaro Sangiuliano". Da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli è categorico e difende Agostino Ghiglia, uno dei membri dell'Autorità garante della privacy – ex coordinatore di FdI Piemonte – da giorni nella bufera per la multa alla Rai comminata per l'audio mandato in onda da Report di Sigfrido Ranucci. Le opposizioni hanno chiesto a Ghiglia le dimissioni, ma per il responsabile dell'organizzazione di FdI non sono necessarie: "Il garante è stato nominato dal Pd, quindi il Pd si sfiduci da solo", dice. "La vittima in questa situazione è Gennaro Sangiuliano", spiega Donzelli, riferendosi alla multa da 150 mila euro consegnata a Report per aver diffuso una conversazione privata tra l'ex ministro e sua moglie: " Credo che questo dossieraggio da parte di Ranucci e della sinistra sia preoccupante ", dice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

