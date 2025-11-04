Donne narcotizzate e abusate il 34enne non risponde in tribunale

IN AULA. Il bidello bergamasco di 34 anni, in carcere da venerdì 31 ottobre per violenza sessuale, stalking e violenza privata nei confronti di due donne conosciute su un sito di incontri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Donne narcotizzate e abusate, il 34enne non risponde in tribunale - Il bidello bergamasco di 34 anni, in carcere per violenza sessuale, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Riporta ecodibergamo.it

Donne narcotizzate e abusate: lui si definiva «collezionista» - Le carte a carico del bidello in carcere, il gip: «Personalità allarmante e pericolosa». Si legge su ecodibergamo.it

donne narcotizzate abusate 34enneBergamo, narcotizza con oppiodi due donne e abusa di loro. Poi le filma e le ricatta. Arrestato - Il 34enne è accusato di violenza aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. Riporta msn.com

