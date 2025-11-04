donne che sfidarono le alpi le loro imprese in uno spettacolo

Si parte dal 1838, con la conquista del Monte Bianco di Henriette d’Angeville, prima donna a raggiungere la più alta vetta d’Italia, ma si farà la conoscenza pure di Mary Paillon, Katy Richardson, Lucy Walker ed Elizabeth Aubrey Le Blond. La vita e le imprese di queste vere e proprie pioniere dell’alpinismo dell’800 che con le proprie imprese hanno ispirato l’emancipazione femminile saranno al centro, domani sera al Teatro Sociale di Sondrio (ore 20.45, ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili), dello spettacolo teatrale " Vette di libertà. Le donne che sfidarono le Alpi ". A portare in scena questa narrazione avvincente che si dipana tra storia e alpinismo, coraggio e determinazione, l’attrice, giornalista, regista e sceneggiatrice di origini valchiavennasche Stefania Casini (foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

