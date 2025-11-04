Donna precipita dal primo piano della casa d' accoglienza Fratelli Tutti è grave

Messinatoday.it | 4 nov 2025

Tragedia sfiorata alla casa d'accoglienza Fratelli Tutti, dove sabato pomeriggio una donna è votata dal primo piano del palazzo. La 32enne, originaria dell'Ungheria e senza fissa dimora, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe cercato di recuperare il proprio cellulare, volato precedentemente da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

