Donna precipita dal primo piano della casa d' accoglienza Fratelli Tutti è grave
Tragedia sfiorata alla casa d'accoglienza Fratelli Tutti, dove sabato pomeriggio una donna è votata dal primo piano del palazzo. La 32enne, originaria dell'Ungheria e senza fissa dimora, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe cercato di recuperare il proprio cellulare, volato precedentemente da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
