Donna precipita da un ponte sulla ferrovia | è gravissima Circolazione dei treni si ferma | ritardi in Brianza

Dramma alle porte della Brianza nella serata di martedì 4 novembre. A Paderno Dugnano (Milano) una donna è stata soccorsa dopo essere precipitata da un ponte sulla ferrovia, in via Leonardo da Vinci. Una caduta di una decina di metri che ha fatto accorrere lungo la massicciata poco dopo le 18.30. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

