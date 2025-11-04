Donna depredata a Bologna in presenza di un bimbo di 5 anni arrestato 30enne per rapina aggravata

Un trentenne è stato arrestato a Bologna per rapina ai danni di una donna, aggredita in Largo Lercaro alla presenza di un minore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna depredata a Bologna in presenza di un bimbo di 5 anni, arrestato 30enne per rapina aggravata

