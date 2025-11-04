Donna accoltellata Vincenzo Lanni confessa | L' ho fatto Spero che la donna stia bene Quei 31 minuti di follia
Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it
Argomenti simili trattati di recente
Donna accoltellata a Milano, il 59enne Vincenzo Lanni confessa: vittima scelta a caso La 43enne colpita alla schiena è stata ricoverata in ospedale e non è in pericolo di vita - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sappiamo fino ad ora sull'aggressione della donna accoltellata in Gae Aulenti - X Vai su X
Donna accoltellata, Vincenzo Lanni confessa: «L'ho fatto. Spero che la donna stia bene» - Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ... Scrive msn.com
Donna accoltellata, Vincenzo Lanni confessa: «L'ho fatto. Spero che la donna stia bene». Per i giudici non era pericoloso - Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo ... Si legge su msn.com
Vincenzo Lanni arrestato per aver accoltellato una donna a Milano, nel 2015 aggredì una coppia di pensionati - Vincenzo Lanni arrestato per l’aggressione a Milano: ricostruzione, profilo dell’uomo e condizioni della vittima. Da blitzquotidiano.it