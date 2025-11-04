Donna accoltellata Vincenzo Lanni confessa | L' ho fatto Spero che la donna stia bene Quei 31 minuti di follia

Leggo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it

donna accoltellata vincenzo lanniVincenzo Lanni arrestato per aver accoltellato una donna a Milano, nel 2015 aggredì una coppia di pensionati - Vincenzo Lanni arrestato per l’aggressione a Milano: ricostruzione, profilo dell’uomo e condizioni della vittima. Da blitzquotidiano.it

