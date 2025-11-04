Donna accoltellata Vincenzo Lanni confessa | L' ho fatto Spero che la donna stia bene Quei 31 minuti di follia

Leggo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it

donna accoltellata vincenzo lanni confessa l ho fatto spero che la donna stia bene quei 31 minuti di follia

© Leggo.it - Donna accoltellata, Vincenzo Lanni confessa: «L'ho fatto. Spero che la donna stia bene». Quei 31 minuti di follia

Approfondisci con queste news

donna accoltellata vincenzo lanniDonna accoltellata, Vincenzo Lanni confessa: «L'ho fatto. Spero che la donna stia bene». Quei 31 minuti di follia - Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo ... Come scrive msn.com

donna accoltellata vincenzo lanniChi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Vincenzo Lanni, l'uomo che ha accoltellato una donna a Milano: i precedenti ... Da tg24.sky.it

donna accoltellata vincenzo lanniDonna accoltellata a Milano, dall'aggressione all'arresto del 59enne: cosa sappiamo finora - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna accoltellata a Milano, dall'aggressione all'arresto del 59enne: cosa sappiamo finora ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Vincenzo Lanni