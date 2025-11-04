Donna accoltellata Vincenzo Lanni confessa | L' ho fatto Spero che la donna stia bene Per i giudici non era pericoloso

Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna accoltellata, Vincenzo Lanni confessa: «L'ho fatto. Spero che la donna stia bene». Per i giudici non era pericoloso

