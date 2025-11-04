Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano | il video dell’aggressione

Le forze dell’ordine hanno reso pubblico il video dell’aggressione ai danni di A.L.V., 43enne rimasta gravemente ferita per una coltellata alla schiena mentre si trovava in piazza Gae Aulenti a Milano il 3 novembre 2025. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere e le immagini hanno aiutato nel riconoscere e rintracciare il presunto responsabile: si tratta di V.L., 59enne in fuga da una comunità di recupero nel varesotto. A riconoscerlo è stata la sorella gemella (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: il video dell’aggressione

