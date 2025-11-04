Donna accoltellata a Milano l’uomo confessa | Colpita nel simbolo del potere economico
Vincenzo Lanni, l’uomo che ieri ha accoltellato una donna di 43 anni in pieno centro a Milano, ha confessato ai magistrati: “L’ho aggredita in un luogo simbolo del potere economico”. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
