Donna accoltellata a Milano legale di Lanni | Movente? Legato a insoddisfazione lavorativa

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Assolutamente lucido, cosciente di quello che ha fatto e disposto a collaborare". Così l'avvocata Beatrice Lizzio, legale di Vincenzo Lanni, il 59enne fermato ieri per l'aggressione di una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano, descrive all'Adnkronos il suo assistito, incontrato ieri prima dell'interrogatorio del pm Maria Cristina Ria. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

