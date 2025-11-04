Donna accoltellata a Milano legale di Lanni | Movente? Legato a insoddisfazione lavorativa
(Adnkronos) – "Assolutamente lucido, cosciente di quello che ha fatto e disposto a collaborare". Così l'avvocata Beatrice Lizzio, legale di Vincenzo Lanni, il 59enne fermato ieri per l'aggressione di una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano, descrive all'Adnkronos il suo assistito, incontrato ieri prima dell'interrogatorio del pm Maria Cristina Ria. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Mi hanno accoltellata", a Milano grave una donna. Soccorsa in piazza Gae Aulenti, trasportata in ospedale in condizioni critiche. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/11/03/mi-hanno-accoltellata-grave-una-donna-nel-centro-di-milano_1174a7 - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sappiamo fino ad ora sull'aggressione della donna accoltellata in Gae Aulenti - X Vai su X
Donna accoltellata a Milano, dall'aggressione all'arresto del 59enne: cosa sappiamo finora - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna accoltellata a Milano, dall'aggressione all'arresto del 59enne: cosa sappiamo finora ... Come scrive tg24.sky.it
Donna accoltellata a Milano, l’aggressore arrestato dopo 11 ore: dove si era nascosto - Donna accoltellata a Milano: aggressione in pieno centro, indagini in corso per identificare il responsabile. Segnala notizie.it
Donna accoltellata a Milano, arrestato l'aggressore: Vincenzo Lanni si era rifugiato in un hotel. Cosa sappiamo sull'uomo - Una coltellata dal basso verso l'alto, un colpo improvviso e violento. Come scrive ilmessaggero.it