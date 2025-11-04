Donna accoltellata a Milano il ministro Piantedosi | Dopo la chiusura dei manicomi serve una terza via per i casi psichiatrici

L'accoltellamento di Milano "richiama l'attenzione sui casi psichiatrici, per i quali è difficile la prevenzione. In una logica di rassicurazione per i cittadini sottolineo comunque la prontezza con cui i carabinieri hanno individuato" l'autore. "C'è il tema chiusura dei manicomi, dopo la legge Basaglia credo vada riconsiderata una terza via con trattamenti delle persone che tengano in maggiore considerazione la sicurezza dei cittadini: è un fronte sul quale riflettere in futuro". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al programma 'Start' di SkyTg 24 sul caso della donna accoltellata “a caso” a Milano da Vincenzo Lanni in piazza Gae Aulenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donna accoltellata a Milano, il ministro Piantedosi: “Dopo la chiusura dei manicomi serve una terza via per i casi psichiatrici”

