Donna accoltellata a Milano il marito | Con la lama infilata nella schiena mi ha detto | ‘È un pazzo' Disposto il fermo per Lanni

Due parole scambiate con il marito, mentre il coltello era ancora conficcato nella schiena: “Pochi istanti. Mi ha detto solo: ‘Un pazzo, un pazzo'”, ha dichiarato l’uomo al Corriere della Sera. Solo due minuti prima era al telefono con la moglie, la dirigente di Finlombarda Anna Maria Valsecchi, per il saluto prima del lavoro: poi l’aggressione in piazza Gae Aulenti, intorno alle 9 del mattino ai piedi della Torre Unicredit, in un’area simbolo del nuovo skyline milanese. I primi soccorsi dei passanti, i sanitari e l’ambulanza del 118, la corsa verso d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna accoltellata a Milano, il marito: “Con la lama infilata nella schiena mi ha detto: ‘È un pazzo'”. Disposto il fermo per Lanni

