Donna accoltellata a Milano il 59enne Vincenzo Lanni confessa | vittima scelta a caso

Lapresse.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha confessato Vincenzo Lanni, l’uomo che ha aggredito Anna Laura Valsecchi, la donna accoltellata a Milano, in piazza Gae Aulenti, nella mattinata di ieri. Nella notte, al termine dell’interrogatorio condotto dal sostituto procuratore Maria Cristina Ria, il 59enne, responsabile dell’aggressione, è stato fermato e portato nel carcere di “San Vittore”.  La vittima è stata scelta a caso dal suo aggressore. E’ quanto emerso nel corso dell’interrogatorio di Vincenzo Lanni. L’uomo ha riferito che non conosceva la donna e che “l’ha aggredita per mera scelta casuale, volendo colpire, attraverso lei, il contesto nel quale si trovava”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

