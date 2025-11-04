Donna accoltellata a Milano i pm di Milano indagano sulla decisione di non dichiarare più pericoloso Vincenzo Lanni
Vincenzo Lanni, l’uomo fermato per il tentato omicidio di Anna Laura Valsecchi, accoltellata ieri mattina in piazza Gae Aulenti a Milano, venne dichiarato non più socialmente pericoloso dal Tribunale di sorveglianza, nel dicembre 2024, tanto che non fu rinnovata per lui la misura di sicurezza per pericolosità sociale di permanenza nella Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Di conseguenza tornò libero, dopo che era stato prima anche in carcere e poi in affidamento in prova per aver aggredito, sempre a coltellate, due pensionati in provincia di Bergamo, nel 2015, con condanna a 8 anni con vizio parziale di mente e tre anni di misura di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
