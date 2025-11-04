Donna accoltellata a Milano dall' aggressione all' arresto del 59enne | cosa sappiamo finora
Prima la coltellata, alle 9 del mattino di ieri, in piazza Gae Aulenti a Milano, ai danni di una donna di 43 anni. Poi l' arrivo dei soccorsi, e il trasporto della vittima in ospedale per essere operata. Le testimonianze, la diffusione delle immagini dell'aggressione e le prime ricerche. Infine, il riconoscimento dell'uomo da parte della sorella gemella e il suo rintracciamento in un albergo del capoluogo lombardo. Arrestato per tentato omicidio, il presunto assalitore - Vincenzo Lanni, 59 anni, nato a Bergamo - pare non abbia un movente. Ecco cosa sappiamo finora. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
