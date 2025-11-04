Donna accoltellata a Milano da piazza Gae Aulenti al Pirellone | i simboli del ‘potere economico’

(Adnkronos) – La vittima scelta a caso, la piazza no. Vincenzo Lanni, 59 anni, ha accoltellato una donna di 43 anni senza conoscerla, ma conoscendo bene il luogo: piazza Gae Aulenti, epicentro del potere economico milanese, simbolo di capitali globali in movimento dietro statici palazzi in vetro. Un gesto premeditato, secondo la confessione, non sulla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

