Donna accoltellata a Milano 59enne confessa | Scelto luogo simbolo del potere economico

(Adnkronos) – Ha confessato il 59enne, accusato di aver accoltellato una donna di 43 anni in Piazza Gae Aulenti a Milano. L'uomo, in maniera lucida, davanti al pm ha ricondotto il gesto a un forte risentimento nei confronti della comunità di recupero che lo scorso giovedì lo aveva allontanato per cattiva condotta, e all'insofferenza per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

La 43enne è stata accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. È grave - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata a Milano, il momento dell'aggressione #ANSA - X Vai su X

Donna accoltellata a Milano, il 59enne Vincenzo Lanni confessa: vittima scelta a caso - L’uomo ha riferito che non conosceva la donna e che “l’ha aggredita per mera ... Si legge su msn.com

Donna accoltellata a Milano, dall'aggressione all'arresto del 59enne: cosa sappiamo finora - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna accoltellata a Milano, dall'aggressione all'arresto del 59enne: cosa sappiamo finora ... Lo riporta tg24.sky.it

Chi è l'uomo che ha accoltellato senza motivo una donna a Milano: i precedenti ed i disturbi psichiatrici - Vincenzo Lanni, 59 anni, affetto da disturbi psichiatrici, era stato condannato nel 2016 per due accoltellamenti nel Bergamasco. Come scrive affaritaliani.it