Donna accoltellata a Milano 59enne confessa l' aggressione | Vittima a caso nel luogo simbolo del potere economico

Vincenzo Lanni, ex detenuto con precedenti, era stato allontanato pochi giorni fa da una comunità per cattiva condotta. Ancora ricoverata la vittima, Anna Laura Valsecchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donna accoltellata a Milano, 59enne confessa l'aggressione: "Vittima a caso nel luogo simbolo del potere economico"

Argomenti simili trattati di recente

La 43enne è stata accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. È grave - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata a Milano, il momento dell'aggressione #ANSA - X Vai su X

Donna accoltellata a Milano, dall'aggressione all'arresto del 59enne: cosa sappiamo finora - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna accoltellata a Milano, dall'aggressione all'arresto del 59enne: cosa sappiamo finora ... Scrive tg24.sky.it

Donna accoltellata a Milano. Fermato l'uomo che l'ha colpita: un 59enne con problemi mentali - Una fuga di quasi 11 ore terminata in un hotel di Milano dove era ospite da qualche giorno dopo la fuga da una comunità di recupero del Varesotto. msn.com scrive

Chi è l'uomo che ha accoltellato senza motivo una donna a Milano: i precedenti ed i disturbi psichiatrici - Vincenzo Lanni, 59 anni, affetto da disturbi psichiatrici, era stato condannato nel 2016 per due accoltellamenti nel Bergamasco. Scrive affaritaliani.it