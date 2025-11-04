Donazione record da 80 milioni l’ex moglie di Bezos finanzia università
(Adnkronos) – MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, ha effettuato una donazione record da 80 milioni di dollari alla Howard University. L'ateneo, scrive il magazine Forbes, potrà utilizzare il denaro senza vincoli: Scott, che dispone di un patrimonio valutato in oltre 35 miliardi di dollari, non ha fissato condizioni. Circa 63 milioni dovrebbero essere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Buone notizie per l'Italia dei trapianti. Il nostro Paese è tra i primi posti in Europa per la donazione di organi. Il 2024 si conferma essere stato un anno record sotto molti fronti. A partire dal tasso di donazione per milione di popolazione: tra i grandi Paesi eur - facebook.com Vai su Facebook
Donazione record da 80 milioni, l'ex moglie di Bezos finanzia università - MacKenzie Scott ha effettuato una donazione record da 80 milioni di dollari alla Howard University. Segnala adnkronos.com