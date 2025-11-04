Donadoni riparte dallo Spezia | l’ex ct in panchina dopo 5 anni

Ritorna in Italia dopo un'assenza, da allenatore, di ben 7 anni: Roberto Donadoni è il nuovo allenatore dello Spezia, in serie B, che ha deciso di esonerare Luca D'Angelo per un inizio molto deficitario con l'ultimo posto in classifica e la sconfitta (fatale) contro il Monza nello scorso turno di campionato. Il suo vice sarà Matteo Cioffi. L'ultima esperienza in Cina. Come anticipato, dopo una lunga pausa il 62enne ex commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio torna in panchina: l’ultima esperienza è stata quella cinese allo Shenzen nella stagione 2019-2020 mentre in Italia risale al Bologna nel 2018 (per tre anni dal 2015). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

