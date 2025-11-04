Donadoni riparte dallo Spezia | l’ex ct in panchina dopo 5 anni

Ritorna in Italia dopo un'assenza, da allenatore, di ben 7 anni: Roberto Donadoni è il nuovo allenatore dello Spezia, in serie B, che ha deciso di esonerare Luca D'Angelo per un inizio molto deficitario con l'ultimo posto in classifica e la sconfitta (fatale) contro il Monza nello scorso turno di campionato. Il suo vice sarà Matteo Cioffi. L'ultima esperienza in Cina. Come anticipato, dopo una lunga pausa il 62enne ex commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio torna in panchina: l’ultima esperienza è stata quella cinese allo Shenzen nella stagione 2019-2020 mentre in Italia risale al Bologna nel 2018 (per tre anni dal 2015). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Donadoni riparte dallo Spezia: l’ex ct in panchina dopo 5 anni

Leggi anche questi approfondimenti

Roberto #Donadoni è pronto a tornare: può ripartire dallo #Spezia in Serie B, l'ultima panchina nel 2020 - X Vai su X

TUTTI I MERCOLEDÌ DI OTTOBRE La settimana non finisce qui... riparte con noi! GAMBARO ti aspetta ogni mercoledì per una serata indimenticabile: DJ SET by DENNY che scalderà la pista! ? DINNER con la nostra cucina gustosa Un mix perfetto - facebook.com Vai su Facebook

Donadoni riparte dallo Spezia: l’ex ct in panchina dopo 5 anni - Ritorna in Italia dopo un'assenza, da allenatore, di ben 7 anni: Roberto Donadoni è il nuovo allenatore dello Spezia, in serie B, che ha deciso di esonerare Luca D'Angelo per un inizio molto ... Riporta ilgiornale.it

Donadoni Spezia, l’accordo è stato trovato: manca solo l’annuncio ufficiale. I dettagli dell’intesa e l’obiettivo da raggiungere - L’ex ct della Nazionale è pronto a ripartire dopo un lungo stop. Come scrive calcionews24.com