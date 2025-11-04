Donadoni allo Spezia | l’ex ct della Nazionale torna in panchina dopo cinque anni

Sport.periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rientro in panchina a sorpresa per l’ex ct dell’Italia, Roberto Donadoni, che è stato chiamato allo Spezia, al posto dell’esonerato Luca D’Angelo, per risollevare le sorti del club ligure, attualmente penultimo in classifica. La sua ultima esperienza risale al 2020, in Cina, allo Shenzen. DONADONI ALLO SPEZIA: IL MOTIVO DELLA SCELTA Il presidente dello Spezia, l’italo americano Charlie Stillitano, ha voluto affidarsi ad un tecnico di esperienza, benchè fermo da tempo, ma anche per un precedente che lega i due. Il loro rapporto, infatti, risale tra il 1996 e il 1997 a New York, quando Donadoni, ad un passo dal ritiro dal calcio giocato, militava nella squadra dei New York Metrostars, di cui l’attuale proprietario degli aquilotti, era uno dei dirigenti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

donadoni allo spezia l8217ex ct della nazionale torna in panchina dopo cinque anni

© Sport.periodicodaily.com - Donadoni allo Spezia: l’ex ct della Nazionale torna in panchina dopo cinque anni

Altre letture consigliate

donadoni spezia l8217ex ctDonadoni Spezia, l’accordo è stato trovato: manca solo l’annuncio ufficiale. I dettagli dell’intesa e l’obiettivo da raggiungere - L’ex ct della Nazionale è pronto a ripartire dopo un lungo stop. Come scrive calcionews24.com

donadoni spezia l8217ex ctRoberto Donadoni torna in panchina in B: sarà l’allenatore dello Spezia - L’ex Ct azzurro di nuovo in campo sei anni dopo: succede a D’Angelo e esordirà con il Bari ... Si legge su msn.com

donadoni spezia l8217ex ctSpezia, D'Angelo verso l'esonero: al suo posto Donadoni - L'ex ct della nazionale italiana è stato scelto dal presidente Stillitano. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Donadoni Spezia L8217ex Ct