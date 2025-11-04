Donadoni allo Spezia | l’ex ct della Nazionale torna in panchina dopo cinque anni

Rientro in panchina a sorpresa per l’ex ct dell’Italia, Roberto Donadoni, che è stato chiamato allo Spezia, al posto dell’esonerato Luca D’Angelo, per risollevare le sorti del club ligure, attualmente penultimo in classifica. La sua ultima esperienza risale al 2020, in Cina, allo Shenzen. DONADONI ALLO SPEZIA: IL MOTIVO DELLA SCELTA Il presidente dello Spezia, l’italo americano Charlie Stillitano, ha voluto affidarsi ad un tecnico di esperienza, benchè fermo da tempo, ma anche per un precedente che lega i due. Il loro rapporto, infatti, risale tra il 1996 e il 1997 a New York, quando Donadoni, ad un passo dal ritiro dal calcio giocato, militava nella squadra dei New York Metrostars, di cui l’attuale proprietario degli aquilotti, era uno dei dirigenti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Donadoni allo Spezia: l’ex ct della Nazionale torna in panchina dopo cinque anni

