Don Davide Maloberti nuovo amministratore parrocchiale di Sant’Antonino

Ilpiacenza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vescovo monsignor Adriano Cevolotto ha nominato amministratore parrocchiale di Sant'Antonino don Davide Maloberti: il sacerdote, direttore del settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale”, mantenendo gli incarichi precedenti, subentra a don Giuseppe Basini che lascia la basilica proseguendo nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

don davide maloberti nuovoDon Davide Maloberti nuovo amministratore parrocchiale di Sant’Antonino - Il direttore del settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale” sostituisce don Giuseppe Basini che prosegue il servizio di vicario generale ... Da ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Don Davide Maloberti Nuovo