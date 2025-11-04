Don Davide Maloberti nuovo amministratore parrocchiale di Sant’Antonino
Il vescovo monsignor Adriano Cevolotto ha nominato amministratore parrocchiale di Sant'Antonino don Davide Maloberti: il sacerdote, direttore del settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale”, mantenendo gli incarichi precedenti, subentra a don Giuseppe Basini che lascia la basilica proseguendo nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
