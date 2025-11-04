Don Davide Cerfogli nuovo parroco nella chiesa del Sacro Cuore alla Sacca
Monsignor Erio Castellucci ha nominato don Davide Cerfogli parroco della comunità del Sacro Cuore, posta nel Comune di Modena.La decisione è stata presa dopo che la parrocchia del Sacro Cuore era rimasta vacante per il trasferimento del titolare ad altro incarico pastorale e necessitava di essere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
