Don Davide Cerfogli nuovo parroco nella chiesa del Sacro Cuore alla Sacca

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monsignor Erio Castellucci ha nominato don Davide Cerfogli parroco della comunità del Sacro Cuore, posta nel Comune di Modena.La decisione è stata presa dopo che la parrocchia del Sacro Cuore era rimasta vacante per il trasferimento del titolare ad altro incarico pastorale e necessitava di essere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

