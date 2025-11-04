Dolore cronico esperti | Esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea

'E tu, sai cosa si prova?', online il quarto episodio del vodcast dedicato al disturbo che interessa oltre 10 mln di italiani Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Oggi esiste una grande eterogeneità nella presa in carico del paziente con dolore cronico, ma ci sono degli esempi regionali da cui a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dolore cronico, esperti: "Esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea"

News recenti che potrebbero piacerti

Dolore cronico, esperti: "Esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea" . - X Vai su X

? 12 novembre, dalle 9.30 alle 13.30 MILANO - Gestione del dolore cronico LIEVE - MODERATO negli adulti Oltre il 20% degli italiani convive con il dolore cronico, una sfida sanitaria, sociale ed economica che richiede una gestione più efficace, basata su - facebook.com Vai su Facebook

Dolore cronico, esperti: “Esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea” - Oggi esiste una grande eterogeneità nella presa in carico del paziente con dolore cronico, ma ci sono degli esempi regionali da cui attingere ... Da msn.com

Dolore cronico, nuove frontiere di cura con l'intelligenza artificiale. «Migliora la diagnosi e consente trattamenti personalizzati» - L'intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente trasformando il panorama della medicina, offrendo nuove e promettenti soluzioni per il trattamento del dolore cronico, una condizione che affligge ... Segnala ilmessaggero.it

Dolore cronico. Allarme europeo: tra terapie e costi indiretti "bruciati" 300 miliardi l'anno - Più di un europeo su tre ha difficoltà a svolgere le normali attività per ... Come scrive quotidianosanita.it