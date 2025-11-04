Doctor Who | Perché la partnership con Disney + da $8,5 milioni è fallita
La partnership tra Disney Plus e la serie cult della BBC, Doctor Who, è giunta al capolinea dopo sole due stagioni. Quello che sembrava un accordo epocale per portare la longeva e amatissima serie di fantascienza a un pubblico globale, si è rivelato un investimento fallimentare per il gigante dello streaming. Ma quali sono le ragioni dietro la cancellazione di Doctor Who su Disney Plus e cosa riserva il futuro per la BBC e il Dottore? Il crollo degli ascolti e l’elevato costo: Il mancato ROI per Disney. Il problema principale che ha portato Disney Plus a interrompere la collaborazione è stato il mancato ritorno sull’investimento (ROI). 🔗 Leggi su Nerdpool.it
