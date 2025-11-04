Docente condannato a restituire dieci anni di stipendi percepiti aveva svolto attività non compatibili all’insegnamento I giudici
La Procura regionale competente per territorio conveniva in giudizio un docente per sentirlo condannare, al risarcimento del danno per aver violato la normativa in materia di incompatibilità del pubblico impiego per aver svolto continuativamente, per dieci anni circa, secondo modalità imprenditoriali, l’attività di subagente assicurativo e di consulente finanziario. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
