Djokovic infrange il tabù Tabilo e vola ai quarti nella sua Atene

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo torneo Nole piega il cileno che l'aveva battuto nei due precedenti e centra il 225° quarto di finale in carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

djokovic infrange il tab249 tabilo e vola ai quarti nella sua atene

© Gazzetta.it - Djokovic infrange il tabù Tabilo e vola ai quarti nella "sua" Atene

Altre letture consigliate

djokovic infrange tab249 tabiloDjokovic infrange il tabù Tabilo e vola ai quarti nella "sua" Atene - Nel suo torneo Nole piega il cileno che l'aveva battuto nei due precedenti e centra il 225° quarto di finale in carriera ... Si legge su msn.com

djokovic infrange tab249 tabiloATP Atene 2025, Novak Djokovic parte bene: vendetta sullo spauracchio Alejandro Tabilo e quarti di finale conquistati - Nole fatica nel corso del primo set, ma cresce alla distanza contro il cileno, staccando il passi per i quarti nel torneo 'di casa'. Come scrive eurosport.it

djokovic infrange tab249 tabiloAtp Atene - Novak Djokovic inizia bene l'avventura in Grecia: sconfitto Tabilo - Aryna Sabalenka vince ma non è ancora matematicamente in semifinale alle Wta Finals ... Lo riporta tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Djokovic Infrange Tab249 Tabilo