Arezzo, 4 novembre 2025 – Riscoprire la propria autonomia, la capacità di scegliere e di agire consapevolmente: è questo il cuore del progetto “ Diventare INdipendenti”, che dall’11 al 15 novembre animerà il Casentino con un festival diffuso dedicato al tema delle dipendenze. Un calendario di spettacoli teatrali, testimonianze e incontri nei comuni di Rassina, Bibbiena, Stia, Soci e Poppi, per raccontare e condividere esperienze di fragilità, ma anche di rinascita e libertà. L’iniziativa, promossa dal Ser.D. del Casentino della Asl Toscana sud est con il sostegno della Regione Toscana nell’ambito delle azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico, nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa L’Albero e la Rua, la compagnia teatrale NATA Teatro e i Comuni del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diventare INdipendenti: il Casentino si mette in scena contro le dipendenze