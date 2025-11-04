Ditar Smile Benevento netto successo interno | Curti battuto 77-58

Tempo di lettura: 2 minuti Vittoria convincente per la Ditar Smile Benevento, che davanti al proprio pubblico supera con autorità la Pallacanestro Curti con il punteggio di 77-58, confermando il buon momento di forma e la solidità del gruppo guidato da coach Gallo. La partita, equilibrata nei primi venti minuti, ha visto le due squadre rispondersi colpo su colpo. Benevento ha provato a imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute, ma Curti ha retto l’urto grazie a una buona circolazione di palla e percentuali solide dall’arco. Si è andati così all’intervallo lungo con un punteggio ancora aperto e tutto da decidere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

