Dispersi sull’Himalaya per maltempo C’è il maestro di sci milanese Caputo Le ricerche e la speranza di trovarli

Un’inaspettata ondata di maltempo ha investito la catena dell’Himalaya provocando valanghe e imprigionando decine di alpinisti che erano impegnati in alta quota. Fra loro ci sono due italiani: Alessandro Caputo, 28 anni, milanese e maestro di sci a Saint Moritz, e il piemontese Stefano Farronato, 67 anni. Si trovano alle prese con una montagna di quasi settemila metri, il Panbari Himal, nella zona del Manaslu (uno dei 14 ottomila), sul confine col Tibet, quando l’improvvisa bufera li ha sorpresi al campo 1, oltre i cinquemila metri. Di loro, non si sono avute più notizie. Un compagno di salita, il pinerolese Valter Perlino, era stato recuperato in elicottero il giorno della partenza per la vetta, dopo essere stato colto da un malore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

