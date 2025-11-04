disinfestazione a montecalvoli presunto caso di chikungunya

SANTA MARIA A MONTE Un presunto caso di infezione da Chikungunya nel comune di Santa Maria a Monte, precisamente a Montecalvoli. Per questo motivo, come da ordinanza del sindaco Manuela Del Grande, "verranno effettuati interventi di disinfestazione adulticida e larvicida contro la zanzara tigre ". La Chikungunya "è una malattia virale caratterizzata da febbre e forti dolori che viene trasmessa all’uomo da zanzare infette, in particolare del genere Aedes". "La malattia pare sia stata contratta all’estero ma, dal momento che la trasmissione e quindi la diffusione può avvenire tramite punture di zanzare – spiega la sindaca di Santa Maria a Monte – a titolo precauzionale e al fine di tutelare la salute pubblica è stato deciso di ridurre il remoto rischio di innesco di trasmissione autoctona mediante un importante intervento di disinfestazione contro la zanzara tigre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

