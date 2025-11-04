Discarica abusiva e lastre di amianto a due passi dai campi

Discarica abusiva e tonnellate di amianto nei presso della vecchia linea ferroviaria. E' stata questa la scoperta fatta, a Macerata Campania, dalle guardie giurate del Wwf del nucleo provinciale di Caserta. A segnalare la presenza dei rifiuti è stato Pasquale Gionti, a sua volta guardia giurata e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

