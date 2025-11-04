Disastro alla Torre dei Conti | che farà Gualtieri? Le pillole del giorno

Alla fine, purtroppo, il morto c’è stato. Octav Stroici, estratto vivo dalle macerie della Torre dei Conti, è deceduto dopo l’arrivo al Policlinico Umberto I. E ora che si fa? I pm indagano anche sulle possibili violazioni delle norme antinfortunistiche. L’intervento era stato affidato a due aziende note nel settore, Edilerica srl e Picalarga, ma spesso entrano in gioco subappalti. Una circostanza che andrà verificata. Dal canto suo la Sovrintendenza capitolina ha chiarito che «erano state effettuate indagini strutturali, prove di carico e carotaggi per verificare l’idoneità statica della struttura, che avevano attestato le condizioni di sicurezza necessarie per procedere agli interventi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Disastro alla Torre dei Conti: che farà Gualtieri? Le pillole del giorno

