Disastro Air India parla l' unico sopravvissuto | Non so come mi sono salvato

Fiamme, detriti, lamiere e la morte sfiorata per pochi istanti. E' l'inferno visto con i propri occhi da Viswashkumar Ramesh, l'unico sopravvissuto a un incidente aereo lo scorso 12 giugno. Il velivolo, partito dall'India e diretto a Londra, si è schiantato poco dopo il decollo su uno studentato nei pressi dell'aeroporto di Ahmedabad. Duecentoquarantuno le vittime, tra passeggeri e civili a terra: un solo superstite di quel volo, proprio Ramesh che sedeva vicino all'uscita di emergenza, al posto 11a. In molti hanno gridato al miracolo. "Me ne sto seduto in camera da solo, non parlo né con mia moglie né con mio figlio", è questa la sua - seppur difficile - nuova vita a Leicester, in Inghilterra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

