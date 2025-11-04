Disagi nelle frazioni di Monte Sant' Angelo | si rompe condotta di adduzione al serbatoio idrico

A causa di una rottura della condotta di adduzione al serbatoio Coppa Pilla, agro di Monte Sant'Angelo, alcune utenze insistenti nella piana di Macchia, tra le frazioni di Madonna delle Grazie e Madonna della Libera, e quelle in agro di Mattinata, potrebbero risentire di fenomeni di bassa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

