E’ partita la caccia ai tre ragazzi che si sarebbero resi responsabili delle torture e delle sevizie nei confronti di un quindicenne con disabilità cognitiva. Halloween è la notte horror per eccellenza: una serata in cui ci si traveste e a suon di scherzi (spesso macabri), si cerca di evadere dalla routine quotidiana. Ma per un ragazzo di quindici anni, con disabilità cognitiva e difficoltà di apprendimento, si è trasformata in una vera e propria tortura. Peggiore di qualsiasi film o rappresentazione cinematografica. Il quindicenne è stato seviziato, torturato e colpito ripetutamente da tre coetanei. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Disabile torturato e seviziato la notte di Halloween: in città scatta un raid punitivo