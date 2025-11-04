Disabile torturato e seviziato la notte di Halloween | in città scatta un raid punitivo
E’ partita la caccia ai tre ragazzi che si sarebbero resi responsabili delle torture e delle sevizie nei confronti di un quindicenne con disabilità cognitiva. Halloween è la notte horror per eccellenza: una serata in cui ci si traveste e a suon di scherzi (spesso macabri), si cerca di evadere dalla routine quotidiana. Ma per un ragazzo di quindici anni, con disabilità cognitiva e difficoltà di apprendimento, si è trasformata in una vera e propria tortura. Peggiore di qualsiasi film o rappresentazione cinematografica. Il quindicenne è stato seviziato, torturato e colpito ripetutamente da tre coetanei. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Argomenti simili trattati di recente
#Torino , testa rasata e sigaretta spenta sulla caviglia: 15enne disabile torturato ad #Halloween #Cronaca - X Vai su X
Disabile seviziato nella notte di #Halloween a #Moncalieri in provincia di #Torino: la procura procede per sequestro e violenza La presunta baby gang avrebbe adescato il quindicenne e lo avrebbe torturato, tagliandogli le sopracciglia e i capelli e ustionandol - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzo disabile rapito e torturato da una baby gang nella notte di Halloween - Moncalieri, notte di Halloween: un quindicenne disabile viene sequestrato, picchiato e gettato nella Dora da una baby gang. Da blitzquotidiano.it
“Quel ragazzo disabile seviziato a Moncalieri è il simbolo di una società che ha smarrito l’umanità” - Don Francesco Cristofaro, missionario digitale, commenta con dolore e indignazione il terribile caso di bullismo e violenza ai danni di un quindicenne disabile ... Riporta catanzaroinforma.it
Ragazzino disabile torturato da coetanei ad Halloween, la madre: «Circola anche il video di un abuso sessuale» - La notte di Halloween si è tramutata in un vero incubo per un ragazzino con disabilità di Moncalieri (Torino). Come scrive ilmessaggero.it