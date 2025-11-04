Diritto allo studio 2026 permessi 150 ore docenti e ATA | ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici e le scadenze AGGIORNATO

Domanda per diritto allo studio anno solare 2026: la scadenza ministeriale è il 15 novembre, anche se di solito qualche USR anticipa. Chi può presentare domanda, per quante ore, per quali corsi. L'articolo Diritto allo studio 2026, permessi 150 ore docenti e ATA: ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici e le scadenze AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

