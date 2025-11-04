Dirigenza Juve in Inghilterra sicuri | Peter Silverstone è pronto a lasciare il Newcastle per raggiungere Torino! I dettagli sull’operazione

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dirigenza Juve, in Inghilterra sicuri: il responsabile commerciale del Newcastle in procinto di entrare nel club bianconero Una sorpresa arriva dal Newcastle, dove il responsabile commerciale Peter Silverstone è stato sospeso dal servizio, con un futuro che sembra indirizzarsi verso la Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Silverstone lascerà il club inglese dopo tre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Dirigenza Juve, in Inghilterra sicuri: Peter Silverstone è pronto a lasciare il Newcastle per raggiungere Torino! I dettagli sull'operazione

