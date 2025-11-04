Dirigenza Juve in Inghilterra sicuri | Peter Silverstone è pronto a lasciare il Newcastle per raggiungere Torino! I dettagli sull’operazione
Dirigenza Juve, in Inghilterra sicuri: il responsabile commerciale del Newcastle in procinto di entrare nel club bianconero Una sorpresa arriva dal Newcastle, dove il responsabile commerciale Peter Silverstone è stato sospeso dal servizio, con un futuro che sembra indirizzarsi verso la Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Silverstone lascerà il club inglese dopo tre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo Verrà completata così la dirigenza della Juve - facebook.com Vai su Facebook
? $Ravanelli, $DelPiero in dirigenza $Juve e $Comolli: "L'ho conosciuto e...". Poi l'errore imperdonabile - X Vai su X
Dall'Inghilterra: Peter Silverstone lascia il Newcastle, sarà nuovo dirigente della Juventus - Secondo quanto appreso dal Daily Mail, uno dei principali tabloid in Inghilterra, il responsabile. Secondo tuttomercatoweb.com
JUVENTUS - Bookmaker sicuri: il prossimo allenatore sarà Spalletti, Palladino l'alternativa in quota - Ne sono convinti i bookmaker che, riporta Agipronews, offrono l'approdo in bianconero dell'ex ct della Nazionale a 1,50 su Snai. Segnala napolimagazine.com