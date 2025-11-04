DIRETTA Tutte le notizie di martedì 4 novembre LIVE
Ecco tutte le notizie di oggi 4 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Neanche il tempo di analizzare la classifica definitiva in Serie A dopo l’ultima partita della 10a giornata, che si torna subito in campo per una serata di Champions League che si preannuncia pazzesca. In campo infatti vanno Napoli e Juventus contro Eintracht e Sporting per due gare assolutamente decisive. Luciano Spalletti (Ansafoto) – calciomercato.it Da queste sfide dipenderà il futuro europeo di Conte e Spalletti. In serata previste anche Liverpool-Real Madrid e PSG-Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
