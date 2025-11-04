Diplomati con lode davanti a tutti c’è l’istituto Don Milani di Romano di Lombardia

IL RISULTATO. «È il primo anno che raggiungiamo questo primato, ci riempie di orgoglio», ha detto la vicepreside Veronica Seghezzi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Diplomati con lode, davanti a tutti c’è l’istituto Don Milani di Romano di Lombardia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I super gemelli da 110 e lode: Matteo e Alessia Campagnaro dopo il diploma con il massimo dei voti, ora anche la laurea - facebook.com Vai su Facebook

Diplomati con lode, davanti a tutti c’è l’istituto Don Milani di Romano di Lombardia - «È il primo anno che raggiungiamo questo primato, ci riempie di orgoglio», ha detto la vicepreside del Don Milani di Romano. Scrive ecodibergamo.it

Studenti diplomati con lode Pavia è sul podio lombardo - 48 per cento, la provincia è al terzo posto per numero di giovani che, lo scorso giugno, hanno salutato la scuola con il ... Da laprovinciapavese.gelocal.it