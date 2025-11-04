Dipendenti in rivolta al comune di Frosinone La FP CGIL chiede un tavolo di contrattazione immediato

Frosinonetoday.it | 4 nov 2025

Tensione alle stelle al Comune di Frosinone. Dopo un'assemblea dei lavoratori che ha registrato una partecipazione storica, la FP CGIL Frosinone–Latina lancia un ultimatum all'Amministrazione, chiedendo l'immediata convocazione di un tavolo di confronto e contrattazione per risolvere le gravi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

