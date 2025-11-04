Dino Salvoldi | Ganna e Milan hanno voglia di tornare col quartetto Consonni può raccogliere l’eredità di Viviani
Dopo il primo Mondiale del nuovo corso, abbiamo tracciato un bilancio con Dino Salvoldi, commissario tecnico del settore pista maschile e della nazionale juniores su strada. Tra rinnovamento, giovani emergenti e il possibile ritorno di campioni come Ganna e Milan, Salvoldi analizza con lucidità i progressi e le prospettive del ciclismo italiano. Che bilancio tracci di questo primo Mondiale del rinnovamento? “Da una parte c’è la consapevolezza di quanto lavoro resti ancora da fare per raggiungere il vertice o, almeno, un livello medio-alto di rendimento. Dall’altra, abbiamo constatato che, pur avendo iniziato una preparazione molto buona ma in tempi ristretti, non siamo poi così lontani dai migliori tempi e prestazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
