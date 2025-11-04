Dinamo Zagabria–Celta Vigo | anteprima notizie e probabili formazioni Europa League
Giovedì sera il Celta Vigo fa visita alla Dinamo Zagabria allo Stadion Maksimir per la quarta giornata della league phase di Europa League. Entrambe arrivano in buona forma e la gara promette equilibrio e intensità. Match preview. La Dinamo ha iniziato il percorso europeo con grande slancio: due vittorie per 3-1 contro Fenerbahçe e Maccabi Tel Aviv e un 1-1 col Malmö alla terza giornata (pareggio in pieno recupero). Sette gol segnati e tre subiti finora, imbattibilità ancora intatta. In campionato è seconda, con miglior attacco ma qualche clean sheet che manca da un po’. Il Celta vola in Croazia dopo quattro vittorie consecutive tra campionato, coppa e coppe europee. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
