Dimesso dal Pronto soccorso 56enne torna a casa e muore

Antonio Granato è stato trovato morto a pochi passi dalla sua abitazione, ad Ariano Irpino, dopo essere stato dimesso dall’ospedale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

dimesso dal pronto soccorso 56enne torna a casa e muore

